Происшествия

Пскович напугал соседку за отказ поделиться солью

Псковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Псковского района, который угрожал убийством своей соседке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Следствие установило, что между мужчиной и пострадавшей произошла ссора на кухне коммунальной квартиры дома в деревне Череха. Во время приготовления супа мужчина попросил у соседки соль, в ответ соседка посоветовала ему употреблять меньше алкоголя и больше работать. Тогда, по ее словам, у него будет все необходимое для приготовления пищи. На этой почве между ними начался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник взял со стола кухонный нож и подошел к сидящей на стуле потерпевшей. Мужчина стал размахивать ножом перед лицом соседки. На крики женщины на кухню прибежала ее мать и, обхватив мужчину руками, успокоила его.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция статьи 119 части 1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.