Происшествия

Телефонные мошенники в России начали представляться полицейскими

Телефонные мошенники начали звонить россиянам и представляться именами настоящих сотрудников правоохранительных органов, чтобы узнать данные банковских карт человека, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Один из таких аферистов позвонил сотруднице редакции, назвал себя следователем УВД по СВАО московского управления МВД и сообщил о попытке кражи денег с ее банковского счета. Собеседник пытался выяснить дату открытия счетов и какие отделения банка она посещала, а потом сказал, что скоро ей придет повестка в суд.

В МВД журналистам рассказали, что подобные звонки совершают преступники. Обычно они представляются работниками банка, но бывают случаи и с именами реальных полицейских, которые можно найти в открытых источниках. Иногда мошенники используют сервисы подмены телефонных номеров, и на экране телефона жертвы высвечивается номер банка или отделения полиции.

«В некоторых случаях мошенники пытаются убедить потерпевших поучаствовать в спецоперации по задержанию банковских работников, по вине которых происходят списания денег со счета, а в случае отказа потерпевшего сотрудничать, запугивают привлечением к уголовной ответственности в качестве соучастников преступления», — уточнили в пресс-службе.

В МВД сообщили, что сотрудники полиции и банков не спрашивают по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа, не дают инструкций по банковским операциям, передает «Лента.ру».