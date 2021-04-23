Происшествия

«Убью тебя и вас всех!» — жителя Дновского района осудили за угрозу убийством

За угрозу убийством жителя Дновского района привлекли к уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

5 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения, держа в руке топор, направил его в сторону своей сожительницы и ее матери, при этом произнося в их адрес угрозу убийством: «Убью тебя и вас всех!». Угрозу своей жизни и здоровью женщины восприняли реально, как отметили в ведомстве, у них имелись достаточные основания опасаться ее.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год с испытательным сроком в 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.

А 24 февраля в Дновском районе 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своей бывшей супругой, держа в руке кожаный мужской ремень черного цвета, прижал ее к стене, после чего стал набрасывать ремень ей на шею, произнося при этом в ее адрес угрозу убийством: «Я тебя убью!». Учитывая агрессивное состояние бывшего супруга, а также вызванное у нее чувство страха, угрозу своей жизни и здоровью женщина восприняла реально.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.