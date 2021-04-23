Происшествия

Жительница города Дно получила условный срок за кражу денег с банковской карты

Жительницу Дновского района привлекли к уголовной ответственности за хищение денег с банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

28 октября женщина нашла на земле у своего дома банковскую карту и решила похитить с нее деньги путем совершения покупок до 1000 рублей без ввода пин-кода. В тот же день, используя бесконтактный способ проведения операций, в различных магазинах города Дно она купила товары на общую сумму 2873 рублей.

В суде женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.