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Пожилого рыбака продолжают искать в Печорском районе

25.04.2021 10:16|ПсковКомментариев: 0

Уголовный розыск МО МВД России «Печорский» устанавливает местонахождение Леонида Атнишкина 1955 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 1 марта этот житель города Печоры уехал на мопеде синего цвета и не вернулся. Предположительно, он собирался на рыбалку на Псковское озеро.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Волосы седые. Был одет в синюю куртку и штаны такого же цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Атнишкина, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» или позвонить по телефону 02.

Теги: #пропал человек #печорский район #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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