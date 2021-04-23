Происшествия

Пожилого рыбака продолжают искать в Печорском районе

Уголовный розыск МО МВД России «Печорский» устанавливает местонахождение Леонида Атнишкина 1955 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, 1 марта этот житель города Печоры уехал на мопеде синего цвета и не вернулся. Предположительно, он собирался на рыбалку на Псковское озеро.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Волосы седые. Был одет в синюю куртку и штаны такого же цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Атнишкина, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» или позвонить по телефону 02.