Происшествия

В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину в наркотическом опьянении

В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

28-летнего мужчину сотрудники ОМОН совместно с оперативниками УКОН областного УМВД задержали во время профилактических мероприятий на Запсковье. У него были выявлены признаки наркотического опьянения.

«В соответствии с законодательством за совершенное правонарушение мужчина будет привлечен к административной ответственности», - добавили в ведомстве.