Происшествия

В Мальской долине местные жители остановили пожар

В Изборско-Мальской долине (Печорский район) местные жители остановили пожар. Возгорание произошло ночью, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» руководитель мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова.

«Сегодня ночью в Изборской долине чуть не произошла большая трагедия. Я возвращалась из гостей и увидела, что горит лес между Городищем и Мельничным ручьем. Прибежала к гостю моего соседа, и мы вместе, с ведрами, помчались тушить. Горел аншлаг, зачинщики - пьяная молодежь - сидели рядом, наблюдая... Два часа тушили, хорошо, что не было ветра, иначе справиться своими силами не получилось бы. Теперь в долине нет аншлага, зато сохранен лес», - написала Татьяна Мусатова.

Она выразила надежду, что поджигатели осознали последствия своих действий. «Огонь в лесу - страшная вещь. Огонь в заповеднике - еще страшнее, ведь пожарной машине было бы не доехать до места возгорания! - отметила автор сообщения. - Будьте внимательны: лес сухой, трава сухая, самый опасный период!»