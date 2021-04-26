Происшествия

Фугасную ракету нашли в псковской деревне Соловьи

Фугасную ракету калибра 280 мм времен Великой Отечественной войны идентифицировал поисково-спасательный отряд в деревне Соловьи Псковского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили и в других районах Псковской области. Так, в Порхове на улице Виноградова, 3 нашли артиллерийский снаряд калибра 76 мм, деревне Жидилов Бор Псковского района - артиллерийский снаряд калибра 75 мм, а в деревне Малые Мильцы Печорского района - артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

Кроме того, группа разминирования великолукского поисково-спасательного отряда идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 122 мм и в одной из деревень Невельского района.