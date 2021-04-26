Происшествия

Пскович украл почти 300 саженцев туй

Безработный житель Псковского района 1998 года рождения украл почти 300 саженцев туй. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 19 апреля злоумышленник перелез через забор и оказался на территории одной из организаций городского хозяйства на улице Яна Райниса, откуда украл 270 саженцев туи в кашпо, подготовленных для продажи. Похищенные саженцы пскович вывез на автомобиле. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы поймать вора. Полицейские обнаружили и изъяли большинство саженцев. Часть туй подозреваемый успел продать. В настоящее время выясняется их местонахождение.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).