Происшествия

В Бежаницком районе осудили женщину за кражу аудиокассет и повидла

Ранее судимую 54-летнюю женщину из Красноярского края, проживающую в Бежаницком районе, признали виновной в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщина совершила кражу 23 января вместе с подельниками. Воспользовавшись отсутствием мужчины, они вошли через незапертую входную дверь в комнату, в которой проживал потерпевший, откуда украли пакет с овсяными хлопьями весом 8 кг, машинку для стрижки волос, пену для бритья, три банки с яблочным повидлом, фонарик, буханку кукурузного хлеба, а также 15 аудиокассет. Материальный ущерб превысил 2600 рублей.

Подсудимая признала свою вину полностью, раскаялась в содеянном, написала явку с повинной. Кроме того, она активно способствовала раскрытию и расследованию совершенного преступления, добровольно возместила причиненный потерпевшему в результате преступления имущественный ущерб. Дело рассмотрели в особом порядке.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, суд признал рецидив преступлений. Ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Приговор не вступил в законную силу.