Происшествия

На псковича, основавшего криминальный бизнес по установке электросчетчиков, завели уголовное дело

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Новгородской области пресекли в Великом Новгороде противоправную деятельность общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по установке и монтажу приборов учета электроэнергии. Как сообщается на сайте новгородского УМВД, в противоправных действиях был замешан житель Пскова.

Полицейскими предварительно установлено, что основал коммерческую организацию 32-летний житель Пскова. В 2019 году он принял на работу трех новгородцев, которым предложил вести совместный криминальный бизнес. Он обучил их профессионально разбираться в приборах учета электроэнергии, основам законодательства об электроэнергетике, а также психологическим приемам убеждения и аргументации при общении с гражданами.

В последующем данные сотрудники во время обхода многоэтажных и частных домов вводили в заблуждение жителей региона относительно необходимости обязательной замены приборов учёта электроэнергии, в противном случае о повышении тарифов на электроэнергию. Также они сообщали ложные сведения о невозможности замены электросчетчиков на безвозмездной основе. Таким образом, злоумышленники убеждали новгородцев, преимущественно пожилых граждан, осуществить приобретение, замену и установку приборов учёта электроэнергии по завышенной стоимости - от 6 до 10 тысяч рублей. Полученные незаконным путем денежные средства руководитель организации распределял между собой и подчиненными.

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении руководителя и трех сотрудников организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На сегодняшний день установлена причастность фигурантов к совершению нескольких эпизодов противоправной деятельности в Батецком, Крестецком и Чудовском районах.

В рамках расследования уголовного дела полицейскими при содействии бойцов ОМОН «Варяг» управления Росгвардии проведены обыски в офисе организации, а также по местам жительства участников организованной группы в ходе которых изъяты финансово-хозяйственные документы, приборы учета электроэнергии и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

По ходатайству следствия и решению суда в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемых.