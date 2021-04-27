Происшествия

Пскович с переломом ноги сломал жене руку за нравоучения

Жителя Пскова обвиняют в причинении своей жене вреда средней тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения оступился и сломал ногу. Супруга решила его «повоспитывать» и начала ругаться. Мужчина не сдержался и кинул в женщину стул. В итоге она получила перелом кисти руки, которой она пыталась защитить голову от летящего в нее стула.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.