Происшествия

Пожилая псковичка зарубила топором брата мужа и отправилась в колонию

66-летнюю жительницу Локнянского района отправили в исправительную колонию общего режима на 7 лет за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

12 января нетрезвая женщина в ходе ссоры решила убить приехавшего к ней в дом брата своего супруга, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерка нанесла потерпевшему не менее шести ударов лезвием топора в область головы и правой руки, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчина умер в реанимационном отделении больницы.

29 апреля Бежаницкий районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала частично, не оспаривая фактов нанесения множественных ударов топором, но пояснила, что умысла на убийство у нее не было.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие наказание обстоятельства, как состояние здоровья злоумышленницы, имеющей ряд хронических заболеваний, способствование оказанию медицинской помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, так как по ее просьбе вызвали скорую медицинскую помощь для потерпевшего, а также противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.