Происшествия

В Пскове мужчина попытался подкупить следователя через посредника

В Пскове мужчина попытался подкупить следователя через посредника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

27 апреля предполагаемый злоумышленник передал взятку в размере 50 тысяч рублей действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий посреднику для решения вопроса со следователем органов внутренних дел о возвращении взяткодателю ранее изъятых пограничниками немаркированных табачных изделий в количестве почти 90 тысяч пачек, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу. В момент передачи денег взяткодателя задержали полицейские.

Следственные органы СК России по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, не доведенное до конца по не зависящим от него обстоятельствам).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.