Происшествия

Выходцы из Средней Азии попытались незаконно попасть в Псковскую область

Автомобиль с группой граждан Средней Азии, пытавшихся въехать на территорию России из сопредельного государства в нарушение установленных правил, задержали в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Иностранцы пояснили, что следовали в Ленинградскую область с целью трудоустройства. За нарушение режима государственной границы правонарушителей задержали на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.

С начала апреля текущего года на российско-белорусском участке государственной границы задержали порядка 280 нарушителей режима государственной границы, которых привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 650 тысяч рублей.

Кроме того, имел место случай, когда один из правонарушителей не выполнил законное требование сотрудника Пограничного управления, за что по решению Псковского областного суда его привлекли к административной ответственности по статье 18.7 КоАП РФ.