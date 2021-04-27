Происшествия

Псковичи оплатили покупки чужими картами и попали под суд

30-летний пскович предстанет перед судом за оплату покупок найденной банковской картой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

1 марта мужчина на стоянке торгового центра в деревне Борисовичи нашел банковскую карту и решил оплатить ею покупки. С 1 по 3 марта он оплатил билеты в городском автобусе, покупку лекарственных средств в аптеке, продукты в кафе и различные товаров в магазинах, расположенных в Пскове и Псковском районе, на общую сумму 68 667 рублей.

Аналогичное преступление совершил 49-летний житель Псковского района, который 9 февраля нашел чужую банковскую карту на улице Завеличенской в деревне Борисовичи. Он также оплатил проезд в автобусе, совершил покупки различных товаров в трех магазинах, расположенных в деревне Родина на общую сумму 5 296 рублей.

Подобный случай произошел 20 февраля, когда псковичка нашла на улице потерянную банковскую карту. Она оплатила покупки в одном из сетевых продуктовых магазинов в деревне Борисовичи на 796 рублей.

Троим злоумышленникам предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Уголовные дела направили в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.