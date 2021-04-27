Происшествия

Пушкиногорец осужден за применение насилия к полицейскому

Жителя Пушкинских Гор привлекли к уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам и экстремизму, а также за применение насилия в отношении представителя власти и незаконное хранение оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С октября по январь мужчина разместил в социальной сети видеоролики, в которых были призывы к применению насилия к представителям власти, а 31 января в Пскове он сам применил насилие в отношении полицейского во время задержания за совершение административного правонарушения, после чего пытался скрыться.

В ходе обыска по месту жительства у него изъяли нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые он хранил незаконно.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.