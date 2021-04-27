Вагон «с начинкой» обнаружили таможенники в Пыталовском районе

Сотрудники Псковской таможни на российско-латвийской границе пресекли попытку незаконного вывоза 1380 пачек сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
На таможенном посту ЖДПП Скангали в Пыталовском районе сотрудники таможни обнаружили нарушение целостности вагона с каменным углем. В балке жесткости вагона заметили пропил с закрепленной крышкой. Из внутренней полости балки таможенники извлекли табачную продукцию.
Ориентировочная стоимость табачных изделий превышает 80 тысяч рублей. Сигареты изъяли, возбудили дело об административном правонарушении.