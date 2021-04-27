Происшествия

Палкинский ревнивец сломал ребра сожительнице

41-летний житель Палкинского района, избивший сожительницу, попал под следствие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В апреле вечером нетрезвый подозреваемый из-за ревности поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее кулаками и ногой, сломав 5-6 ребра. Также у женщины выявили пневмоторакс слева. В результате она получила тяжкий и опасный для жизни вред здоровью.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Ход расследования находится на контроле прокурора района.