Происшествия

Псковские пограничники пресекли ввоз в Россию говядины на 400 тысяч рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации партии мясной продукции, перевозимой в антисанитарных условиях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления, в районе населенного пункта Дуброво Невельского района пограничники задержали автомобиль «УАЗ», в багажном отделении и прицепе транспортного средства находилось более 1500 килограммов мяса говядины. Водитель не смог подтвердить качество и безопасность перевозимой мясной продукции, так как товарно-сопроводительные документы и ветеринарные сертификаты на груз у него отсутствовали.

По оценкам специалистов стоимость задержанного товара превышает 400 тысяч рублей.

Мясная продукция передана сотрудникам Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих правовых решений.