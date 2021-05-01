Происшествия

В Пскове проводится проверка по факту получения рабочим травмы на производстве

Следователи проводят проверку по факту госпитализации рабочего одного из псковских предприятий с травматической ампутацией конечности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

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По предварительным данным, 29 апреля скрутчик при выполнении работ на бронировочной машине получил телесные повреждения - травматическую ампутацию правой руки и скальпированную рану головы.

По данному факту проводится проверка на предмет нарушения правил охраны труда.