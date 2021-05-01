Происшествия

В Великих Луках задержали повторно севшего пьяным за руль водителя

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 апреля около 14 часов у дома по проспекту Ленина полицейские остановили для проверки автомобиль «Мицубиси». Выяснилось, что иномаркой управлял 32-летний житель Великолукского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.