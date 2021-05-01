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По факту загадочных смертей псковички и ее дочери в Ивановской области возбуждены уголовные дела

01.05.2021 20:14|ПсковКомментариев: 0

В Ивановской области возбуждено два уголовных дела: по факту смерти 29-летней псковички, которой сделали кесарево сечение в Ивановской областной клинической больнице и по факту смерти ее дочери, годовалой девочки, которая ушла из жизни 7 февраля в лифте той же больницы, сообщает портал IvanovoNews.


Источник - ivanovonews.ru

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что в декабре 2019 года на сроке в 30 недель псковичку экстренно госпитализировали и сделали операцию. Дочь Миру в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Они так и не смогли увидеться. Юля умерла спустя несколько дней от остановки сердца.

По факту смерти провели проверку - родные женщины подали заявление в прокуратуру. В больнице в качестве причины был назван гестоз - одно из осложнений беременности, которое характеризуется дисфункцией жизненно важных органов.

Проведенная экспертиза не разъяснила ситуацию. Однако было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Движение по следствию началось лишь после моего обращения к руководителю СК РФ Бастрыкину А.И., дело было передано в особо важный отдел, удовлетворено ходатайство о повторной экспертизе. Но времени осталось катастрофически мало. Ещё год - и мы уже не сможем найти виновных! Юля вела здоровый образ жизни, не пила, не курила, питалась только качественными продуктами, всегда выбирала самое свежее и полезное, тщательно следила за своим здоровьем и выполняла все рекомендации врачей. Вопрос - были ли они достаточными, эти рекомендации?! Мы хотим разобраться! Но на этом наш ад не закончился. В феврале 2021 года умерла малышка Мира. Можно успокаивать себя тем, что она теперь с мамой, но мы не можем оставить это просто так. Заведено второе уголовное дело. Это вторая длинная история, – пишет в своем обращении в Инстаграме родная сестра Юлии - Ирина.

Маленькая девочка Мира прожила всего год и два месяца. В декабре 2020 у малышки внезапно ухудшилось самочувствие. С низким сахаром и в очень тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в детскую областную. Показатели ЭКГ и УЗИ оказались очень плохими, тест на коронавирус - положительный.

В январе ребенка стало тошнить кровью, врачи диагностировали язву двенадцатиперстной кишки. С тех пор состояние девочки только ухудшалось: падал сахар, пропадал аппетит, отекали ноги, появлялась сыпь. 7 февраля у Миры начались судороги. Из отделения эндокринологии ее экстренно перевозили в реанимацию, как вдруг в лифте сердце ребенка перестало биться.

«При разговоре зятя с врачом, который делал вскрытие, врач сказал, что у ребенка было увеличено сердце в 1,5 раза, в желудке было множество язвочек, печень была истощена. В связи с этим прихожу к выводу, что сотрудниками медицинского учреждения г. Иваново моей внучке при жизни неправильно поставлен медицинский диагноз, проведено неправильное, неквалифицированное лечение», – пишет в своем обращении бабушка Миры.

Сейчас дело передано в Москву. Собрана вторая комиссия, вновь будет проводится экспертиза. Родственники согласны даже на эксгумацию.

Источник: Псковская Лента Новостей
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