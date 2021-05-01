Происшествия

Житель Пскова незаконно прописал в своем доме двух россиян

Житель Пскова подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, 29 апреля в доме в деревне Старина Псковского района нигде не работающий пскович 1981 года рождения фиктивно зарегистрировал двух граждан РФ. Горожанин дал признательные показания. Проводится проверка.

За последнее время данный факт далеко не единичный, отметили в УМВД. В этой связи полиция напоминает об ответственности, предусмотренной за нарушение миграционного законодательства. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.