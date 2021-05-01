Происшествия

Полиция продолжает розыск пропавшего после посещения больницы псковича

Полиция разыскивает жителя Псковского района Геннадия Баранова 1960 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот житель деревни Гверздонь 1 июня 2020 года ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, темные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в черную куртка, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.