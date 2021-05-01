Происшествия

В Гдове 18-летнего вора задержали за кражу коньяка

В Гдове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 1 мая около 18.00 экипаж группы задержания отделения вневедомственной охраны по Гдовскому району получил сообщение, что из охраняемого объекта, магазина на улице Карла Маркса, поступил сигнал «Тревога».



Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего гражданина, который похитил из торгового зала бутылку коньяка. Ущерб составил 1500 рублей.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.