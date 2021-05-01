Происшествия

Двух магазинных воров задержали в Пскове росгвардейцы

В Пскове сотрудниками Росгвардии задержаны подозреваемые в кражах. 2 мая около 20.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 35-летнего псковича, который пронес через кассовый узел бутылку виски и продукты питания, при этом не заплатив за них. Ущерб составил 1558 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В этот же день около 22.00 в магазине на улице Олега Зобова сотрудниками Росгвардии задержан 26-летний гражданин, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства мужчины переданы сотрудникам полиции.