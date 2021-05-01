Происшествия

Псковичка перевела 250 тысяч рублей на «безопасный счет» мошенников

Поддавшись на уловки незнакомца, который представился сотрудником банка, жительница Пскова перевела денежные средства на «безопасный счет». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 28 апреля жительнице областного центра 1984 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. Он заявил, что некие злоумышленники намереваются завладеть денежными средствами псковички, и чтобы предотвратить эти противоправные действия, якобы следует оформить банковский кредит, после чего перевести деньги на «безопасный счет».

В результате, горожанка последовала «рекомендации» незнакомца и оформила кредит, а затем обналичила деньги и через банкомат перевела 250 тысяч рублей на указанные ей счета. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.