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Происшествия

Пожилой острович ударил мужчину ножом в спину

04.05.2021 10:49|ПсковКомментариев: 0

63-летний житель Острова ударил мужчину ножом в спину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 мая в 20.45 находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Фестивальной в Острове 40-летнему мужчине в ходе конфликта нанесли ножевое ранение. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Теги: #остров #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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