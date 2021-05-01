Происшествия

Гараж и автомобиль сгорели в Пскове из-за поджога

Гараж и автомобиль сгорели в Пскове 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на территории КИГ №21 на 1-м Корытовском шоссе поступило в 16.47. Огонь уничтожил гараж и автомобиль ВАЗ-2106, а также повредил два соседних гаража. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

В тот же день в деревне Череха Псковского района выгорела кровля жилого дома в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. А в деревне Лопатино Пушкиногорского района сгорела крыша садового дома из-за неосторожного обращения с огнем владельца.

1 мая в результате аварийного режима работы печи в псковских деревнях Липеты и Череха горели бани.

Кроме того, из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи сгорела баня в деревне Прибуж Гдовского района 3 мая.

Также вчера сгорели пристройка, баня и хозяйственная постройка в садоводстве «Строитель» Великолукского района. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало короткое замыкание в выключателе хозяйственной постройки. Пожарные спасли от огня дачный дом.