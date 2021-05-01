Происшествия

Оставленный на подоконнике псковской поликлиники телефон стал причиной эвакуации

Оставленный на подоконнике поликлиники на улице Школьной в Пскове телефон стал причиной эвакуации людей 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Посетитель поликлиники обратил внимание медиков на оставленный телефон, после чего они начали проводить эвакуацию.

На место выехали сотрудники полиции и МЧС. Поликлинику осмотрели взрывотехники, кинолог с собакой, которые не нашли в оставленном телефоне никакой опасности. Кроме того, он не представлял собой муляж взрывного устройства и в нем не было сим-карты, пояснили в ведомстве.