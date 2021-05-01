Происшествия

Контрабанду более 3 тысяч пачек сигарет пресекли таможенники в Пыталовском районе

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения сигарет через российско-латвийскую и российско-эстонскую границу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Незаконно перемещаемую табачную продукцию обнаружили в шести вагонах железнодорожного состава на таможенном посту железнодорожного пункта пропуска «Скангали» (Пыталовский район). 3 116 пачек сигарет злоумышленники разместили в технологических полостях вагонов.

Ориентировочная стоимость табачных изделий составила более 125 тысяч рублей. Сигареты из вагонов, следовавших в Латвию, изъяли.

Еще две попытки перемещения табачной продукции выявили у физических лиц.

«На таможенном посту МАПП "Шумилкино" (Печорский район) гражданин Франции, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 80 пачек сигарет, разместив их под сиденьями легкового автомобиля, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - 16 пачек сигарет в технологической полости грузового транспортного средства скрыл от таможенного контроля гражданин Российской Федерации».

Все табачные изделия изъяли, возбудили дела об административных правонарушениях.