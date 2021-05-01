Происшествия

Пскович разбудил супругу и избил ее стулом

48-летний житель Псковского района предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью своей супруге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре

28 февраля мужчина вместе со своей женой распивал спиртное у себя в квартире в деревне Борисовичи Псковского района. Женщина, опьянев, ушла спать, но супруг разбудил ее и устроил скандал на почве ревности к соседу. В ходе конфликта мужчина бросил в жену стул, и она упала на пол. Затем злоумышленник вновь взял в руки стул и нанес им несколько ударов в область спины и головы потерпевшей.

Уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.