Происшествия

Работа микроволновки привела к пожару в продуктовом магазине в центре Пскова

Накануне, 4 мая, произошел пожар в магазине продуктов в доме №12 по Октябрьскому проспекту в Пскове. Продуктовый магазин расположен на первом этаже.

«Огнем поврежден стеллаж на площади два квадратных метра и продовольственный товар на площади два квадратных метра, - сообщили Псковской Лента Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. - Закопчено помещение магазина по всей площади. Магазин спасен от огня».

Предполагаемой причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в микроволновой печи.

Магазин «Колокольчик» расположен в четырехэтажном многоквартирном жилом доме – объекте культурного наследия регионального значения. «Дом Гессе» получил название по фамилии первого владельца. Он был построен в 1897 году. Во время гражданской войны здесь располагался штаб революционных войск под командованием Яна Фабрициуса.