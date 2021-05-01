Происшествия

Страдающую потерей памяти женщину ищут в Псковской области

Полицией разыскивается Горлачева Татьяна Романовна 1996 года рождения. Молодая женщина утратила связь с родственниками. Она страдает потерей памяти, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 25 - 27 лет, рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие. Особая примета: на плече татуировка в виде сердца.

Была одета в ветровку, синие лосины с белыми полосами, на ногах - черные кроссовки на высокой белой подошве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Горлачевой Татьяны Романовны, просят обратиться по телефону 8-911-359-61-63.