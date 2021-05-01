Происшествия

Жилой дом сгорел в Себежском районе из-за нарушения правил эксплуатации печи

Жилой дом сгорел в Себежском районе 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в деревне Дубровка поступило в 11.37. На улице Центральной выгорел жилой дом, повреждена кровля. Предполагаемая причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

По той же причине пожар произошел и в деревне Максимово Великолукского района. В 19.21 загорелся двухэтажный жилой дом. При пожаре повреждена кровля.

А в Пскове в 19.09 на улице Крестки произошло возгорание на кухне в однокомнатной квартире. Огнем повреждены кухонные принадлежности и обои. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры.