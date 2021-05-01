Происшествия

Два мужчины украли плуг и борону в Псковском районе

Двух безработных жителей Псковского района подозревают в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 апреля со двора дома в деревне Замостечье похитили металлический плуг и борону. Полиция нашла подозреваемых - ранее судимых жителей деревни Ершово, мужчин 1986 и 1999 годов рождения. Они дали признательные показания.

В Новоржеве 28 апреля из магазина на улице Германа украли продукты, спиртное и сигареты. По подозрению в этой краже задержали 43-летнего безработного местного жителя.

В поселке Локня из квартиры дома на улице Первомайской украли ноутбук и мобильник. В этой краже подозревается безработный местный житель 1990 года рождения. Идет проверка.

А в деревне Заболотно Пустошкинского района из сарая через незапертую входную дверь совершена кража линолеума, ковровых дорожек, москитных сеток. В этом хищении подозревают 32-летниего безработного жителя Пустошкинского района.

По данным фактам идут следствия, возбудили уголовные дела. Часть похищенного изъяли.