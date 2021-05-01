Происшествия

Жительницу Острова накажут за фиктивную регистрацию россиянина

Жительница Острова предстанет перед судом за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту жительства в помещении, непригодном для проживания.

В ходе расследования было установлено, что в июле 2019 года, обвиняемая, будучи собственником жилого дома, в котором отсутствует электричество, а кровля и стены находятся в ненадлежащем состоянии, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, фиктивно зарегистрировала по месту жительства в данном доме проживающего в г. Симферополь гражданина РФ, который не имел намерения в нем проживать.

Заместителем прокурора района утвержден обвинительный акт в отношении 50-летней женщины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний: от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.