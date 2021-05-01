Происшествия

Две бутылки коньяка и бутылку ликера похитил пскович из магазина на улице Труда

Накануне, 6 мая, около 13.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда, поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала две бутылки коньяка и бутылку ликера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.