Происшествия

Жилой дом, баня и кабина грузовика горели в Псковской области за сутки

Трижды за минувшие сутки пожарным подразделениям Псковской области пришлось тушить возгорания.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 6 мая в 4:30 возгорание произошло в деревне Паколово Новосокольнического района. В грузовом автомобиле Isuzu 2015 года выпуска выгорели кабина и моторный отсек по всей площади. Сгорели два передних колеса. Предположительная причина - неисправность узлов и агрегатов двигателя.

В 19:23 в деревне Кузнецово Бежаницкого района выгорела изнутри по всей площади баня. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Спасены два жилых дома и хозпостройка.

В 20:00 в деревне Верхний Мост Порховского района загорелся жилой дом площадью 9 на 10 метров. Дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в коридоре.