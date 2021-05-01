Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали на выходе из дома

Вероника Никульшина, участница объединения Pussy Riot, задержана 7 мая в Москве на выходе из дома. ФАН сообщает, что возможная причина задержания – подготовка акции во время репетиции парада Победы в Москве.

«Коммерсантъ» со ссылкой на «Открытые медиа» пишет, что женщину доставили в ОВД «Дорогомилово». Ей вменяют неповиновение полиции.

«Они хватали меня за руки. Сказали, что, вероятно, будет неповиновение», - по телефону рассказала задержанная адвокату Мансуру Гильманову.

Фото со страницы Вероники Никульшиной в Instagram.

По данным РИА Новости, Никульшина находится на территории ОВД, внутрь здания ее не заводят. Сама она опровергает высказанное в СМИ предположение о подготовке акции по остановке военной техники во время репетиции парада. По ее словам, она направлялась на съемки, которые должны были состояться в районе проведения репетиции.