Происшествия

Стали известны подробности пожара, при котором в Пскове погибла пенсионерка

Пожилая женщина 1939 года рождения погибла при пожаре в Пскове 7 мая. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на улице Коммунальной, 40а поступило в 19.36. По причине неосторожного обращения с огнем в многоквартирном жилом доме на первом этаже в однокомнатной квартире начался пожар.

Огнем повреждено кресло и стена, квартира закопчена по всей площади. Пожарные вынесли из квартиры пенсионерку, сотрудники скорой помощи констатировали смерть.