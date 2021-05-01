Происшествия

Пропавшего два года назад великолучанина продолжают искать

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Андрея Федорова 1976 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.