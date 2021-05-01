Происшествия

Пропавшего без вести великолучанина разыскивают полицейские

Сотрудники полиции в Великих Луках разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме на улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года, до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11.00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, светло-русые прямые волосы. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.