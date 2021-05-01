Происшествия

Как уберечь пожилых людей от мошенников, разъяснили в псковской полиции

На территории Псковской области отмечены факты совершения хищений имущества и денежных средств из квартир граждан. Жертвами злоумышленников чаще всего становятся пожилые жители региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Нечистые на руку лица могут представляться, в частности, работниками коммунальных или социальных служб, И под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Полиция располагает информацией о том, что злоумышленники могут сопровождать пожилых людей от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

В связи с этим УМВД России по Псковской области призывает граждан проявлять бдительность и довести данную информацию до своих родственников. Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные незнакомцы, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление!» - отметили в полиции.