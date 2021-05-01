Происшествия

Псковича осудили за приобретение наркотиков

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

15 октября 22-летний пскович заказал в интернете синтетическое наркотическое средство массой не менее 0,42 грамма. Сумма заказа составила 1 600 рублей. Позже он получил сообщение с фотографией и описанием места расположения тайника (закладки) и забрал наркотик.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.