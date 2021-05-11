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Сергей Миронов предлагает ввести смертную казнь за убийство детей

11.05.2021 14:30|ПсковКомментариев: 1

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает вернуть смертную казнь за убийство детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, с таким заявлением лидер фракции «СР» выступил в Государственной Думе после того, как стало известно о трагедии в Казани.

«Не могу не отреагировать на трагедию, которая произошла в Казани. Вы наверняка уже знаете о нападении в школе. Убиты школьники, убит взрослый. Пока известно, что это совершили неустановленные лица. Одному, вроде бы, 17 лет. Убиты несколько человек. Многие ранены. Соболезную родным и близким погибших. Раненым и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – сказал Сергей Миронов.

Он напомнил об инициативе фракции «Справедливая Россия – За правду». «Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Люди, которые идут на такое преступление, отлично знают, что они будут жить. Они знают, что за лишение жизни детей или своих одноклассников их самих никто не расстреляет. Если будет смертная казнь, то эти люди несколько раз подумают, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать детей», – отметил лидер фракции.

Смертную казнь за убийство детей необходимо возвращать в Уголовный кодекс Российской Федерации, заключил Сергей Миронов.

Теги: #Справедливая Россия #смертная казнь
Источник: Псковская Лента Новостей
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