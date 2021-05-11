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В Пскове потерялась пенсионерка

11.05.2021 12:45|ПсковКомментариев: 0

Пенсионерка Ольга Завьялова потерялась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.

В настоящее время жительница областного центра находится у магазина «Медтехника» на улице Киселева.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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