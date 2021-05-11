Происшествия

Мошенники убедили великолучанку оформить кредит и украли 700 тысяч рублей

Мошенники под видом банковских сотрудников убедили великолучанку оформить кредит и похитили с ее счета более 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительнице Великих Лук 1987 года рождения неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Они заявили, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на нее кредит. Для предотвращения этой операции мнимые сотрудники банка предложили женщине самой взять кредит в целях своей безопасности. Великолучанка последовала этому совету и сообщила соответствующие коды доступа вместе с другими реквизитами. В результате злоумышленники списали с ее счета 718 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе УМВД добавили, что за последние дни еще трое жителей областного центра по аналогичной мошеннической схеме лишились в общей сложности свыше 600 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела, ведется следствие.