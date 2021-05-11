Происшествия

Великолукские полицейские раскрыли крупную кражу табака и долларов

Сотрудники полиции города Великие Луки раскрыли кражу табачной продукции, 300 тысяч рублей и 6 тысяч долларов США. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолукский предприниматель обратился в полицию после того, как обнаружил кражу из своего складского помещения на улице Зверева. Злоумышленник проник в помещение через входную дверь, сломав запор.

Великолукская полиция в ходе расследования выявила круг подозреваемых в совершении преступления и совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Псковской области задержала двух мужчин. Под следствием оказались ранее судимые жители Новосокольнического района 1976 и 1985 годов рождения.

Стражи порядка провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли часть похищенного, вещественные доказательства по делу, а также личных транспорт подозреваемых.

Следственный отдел МВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Обоих подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для на установления полной картины преступления и сбора дополнительных доказательств по делу, добавили в ведомстве.